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Лукаку: Мой первый период в Челси был болезненным

Англия
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Ромелу рад такому опыту

Лукаку: Мой первый период в Челси был болезненным

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Ромелу Лукаку вспомнил свой первый период пребывания в "Челси. Бельгиец перешёл в лондонский клуб в 2011 году из „Андерлехта“, но не сумел пробиться в основной состав.

"Мой первый период в „Челси“ был болезненным и полезным. Я бы даже сказал, что скорее полезным, так как у меня появился нужный менталитет и понимание того, что я должен стать тем игроком, которым в итоге стал. У нас была отличная команда, но никто не видел ту дополнительную работу, которую игроки проделывали после тренировок. Я, на тот момент 18-летний парень, своими глазами увидел, как много игроки работают над своим мастерством.

Именно тогда я понял, что так и нужно делать, чтобы стать таким же сильным игроком. Я сказал себе: если я не буду играть, то стану так же трудиться. Это стало стилем жизни", — цитирует Лукаку официальный сайт "Челси".

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 6 матчей и забил 3 гола.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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