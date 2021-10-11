Рашфорд: Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прокомментировал возвращение в клуб форварда Криштиану Роналду.

"Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства во мне как в футболисте, так и в болельщике "Манчестер Юнайтед". Всегда здорово, когда легенды возвращаются в команду. Играть вместе с Криштиану на "Олд Траффорд" — потрясающий опыт. Надеюсь, это станет толчком для нас к завоеванию титулов", — цитирует Рэшфорда BBC.

Напомним, Роналду стал игроком "МЮ" 27 августа, перейдя из туринского "Ювентуса".