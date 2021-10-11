  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд: Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд: Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства

Англия
(1 голосов)

Маркус отреагировал на возвращение португальца в клуб

Рашфорд: Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прокомментировал возвращение в клуб форварда Криштиану Роналду.

"Возвращение Роналду вызвало невероятные чувства во мне как в футболисте, так и в болельщике "Манчестер Юнайтед". Всегда здорово, когда легенды возвращаются в команду. Играть вместе с Криштиану на "Олд Траффорд" — потрясающий опыт. Надеюсь, это станет толчком для нас к завоеванию титулов", — цитирует Рэшфорда BBC.

Напомним, Роналду стал игроком "МЮ" 27 августа, перейдя из туринского "Ювентуса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...