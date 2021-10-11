Габриэль Агбонлахор: Посоветовал бы Ньюкаслу купить Коутиньо

Бывший нападающий "Астон Виллы" и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор порекомендовал "Ньюкасл Юнайтед" приобрести нескольких футболистов для усиления состава команды.

"Я бы взял Рэмси или кого-то вроде него. Он всё ещё хороший игрок, но в "Ювентусе" у него сейчас ничего не получается. Я бы выбрал таких игроков, за которых не нужно платить большие деньги.

Кроме того, я бы подписал Коутиньо, потому что мы говорили о приобретении "Манчестер Сити", и тогда они купили Робиньо.

Коутиньо не так хорошо играет в футбол в "Барселоне". Клуб согласится на любые деньги за него — ведь они всё ещё должны "Ливерпулю", не так ли? "Барселона" может сказать: "Вы закрываете наш долг "Ливерпулю", и можете забрать его", — цитирует Агбонлахора Talksport.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Рэмси сыграл в трёх матчах и результативными действиями не отметился.