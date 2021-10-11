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Английский судья совершил каминг-аут: Коллеги говорили, что гордятся мной, что я могу быть открытым геем в спорте
Это только первый шаг
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английский арбитр Джеймс Эдкок рассказал о своей нетрадиционной ориентации, сообщает BBC. "Никаких гомофобных оскорблений я не слышал", – приводит слова рефери BBC.
"Когда я переходил от частичной занятости в футболе к полноценной работе, кто-то уже знал об этом, кто-то нет.
Не все мои коллеги в курсе, и это нормально. Я слышал от коллег: "Я горжусь тобой. Тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте". Они понимают, что барьеры по-прежнему существуют.
Они меня полностью поддерживают, не ведут себя по-другому со мной, не общаются по-другому, узнав, что я гей.
Мне не нужно носить футболку: "Я Джеймс Эдкок, и я гей". Люди это знают и принимают.
Никаких гомофобных оскорблений я не слышал, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное", – сказал Эдкок.
В роли главного арбитра Эдкок отсудил более 60 матчей Чемпионшипа, работал на играх английских Лиг 1 и 2, а также на матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. В качестве резервного судьи привлекался к матчам АПЛ.
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