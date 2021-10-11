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Английский судья совершил каминг-аут: Коллеги говорили, что гордятся мной, что я могу быть открытым геем в спорте

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Это только первый шаг

Английский судья совершил каминг-аут: Коллеги говорили, что гордятся мной, что я могу быть открытым геем в спорте

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Английский арбитр Джеймс Эдкок рассказал о своей нетрадиционной ориентации, сообщает BBC. "Никаких гомофобных оскорблений я не слышал", – приводит слова рефери BBC.

"Когда я переходил от частичной занятости в футболе к полноценной работе, кто-то уже знал об этом, кто-то нет.

Не все мои коллеги в курсе, и это нормально. Я слышал от коллег: "Я горжусь тобой. Тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте". Они понимают, что барьеры по-прежнему существуют.

Они меня полностью поддерживают, не ведут себя по-другому со мной, не общаются по-другому, узнав, что я гей.

Мне не нужно носить футболку: "Я Джеймс Эдкок, и я гей". Люди это знают и принимают.

Никаких гомофобных оскорблений я не слышал, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное", – сказал Эдкок.

В роли главного арбитра Эдкок отсудил более 60 матчей Чемпионшипа, работал на играх английских Лиг 1 и 2, а также на матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. В качестве резервного судьи привлекался к матчам АПЛ.

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В статье: Английская Премьер-лига
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (14)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
11.10.2021 в 20:24
Новости которые мы заслужили?
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0
0
avatar
Il Gatto
11.10.2021 в 19:55
Респект
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0
0
Вежливые люди) (Буда)
11.10.2021 в 19:44
главное чтоб на поле не перепутал карточку с презиком в кармане
Ответить
+1
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.10.2021 в 19:56
игорек, тебе лечиться нужно
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
11.10.2021 в 19:35
Позорище, тьфу блъ, педрило англосаксонское..
Ответить
+5
-2
Dmitrich777 (Харьков)
11.10.2021 в 19:33
Теперь за выкрики в его сторону " судья тридвараз", не будет никакого наказания, можно оправдаться, что комплимент ему делали, с уважением к его выбору так сказть
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+7
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
11.10.2021 в 19:22
очень похож на испанского питараса жыла мансану
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
11.10.2021 в 19:36
Ответить
+1
-1
Вежливые люди) (Буда)
11.10.2021 в 19:45
на папашку твоего смахивает
Ответить
0
-4
kalan-86 (Анкара)
11.10.2021 в 19:11
Это потому, что ты друг живешь в продвинутой стране, а вот в Украине бы пришлось не просто. К сожалению люди у нас до сих пор не вылезли из своих пещер.
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+3
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.10.2021 в 19:20
Написав чувак з Анкари, де гей-паради копи розганяють сльозогінним газом
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.10.2021 в 19:05
Поговаривают, что его любимый клуб Динамо Киев
Ответить
+4
-4
Thiirane2 (Днепр)
11.10.2021 в 19:13
Он на свидании тебе в этом признался?
Ответить
+4
-3
Вежливые люди) (Буда)
11.10.2021 в 19:46
твоя мамаша Колибри сказала
0
-3


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