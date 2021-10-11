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Бывший тренер Боруссии Д может до конца недели сменить Брюса на посте главного тренера Ньюкасла

Англия
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Тренеры только рады поработать в экстраординарном проекте

Бывший тренер Боруссии Д может до конца недели сменить Брюса на посте главного тренера Ньюкасла

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Стива Брюса уволят уже на этой неделе, сообщает Daily Mail. Одним из претендентов на его место является бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр.

Швейцарский специалист оставался без работы с декабря 2020 года.

Летом Фавр отказался возглавить "Кристал Пэлас", но предполагается, что сейчас он готов тренировать.

Ранее сообщалось, что главные претенденты на пост главного тренера в "Ньюкасле" ныне безработный Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард из "Рейнджерс" и Грэм Поттер из "Брайтона".

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В статье: Ньюкасл
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Источник:
dailymail.co.uk

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