Бывший тренер Боруссии Д может до конца недели сменить Брюса на посте главного тренера Ньюкасла

Стива Брюса уволят уже на этой неделе, сообщает Daily Mail. Одним из претендентов на его место является бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр.

Швейцарский специалист оставался без работы с декабря 2020 года.

Летом Фавр отказался возглавить "Кристал Пэлас", но предполагается, что сейчас он готов тренировать.

Ранее сообщалось, что главные претенденты на пост главного тренера в "Ньюкасле" ныне безработный Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард из "Рейнджерс" и Грэм Поттер из "Брайтона".