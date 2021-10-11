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Жота может досрочно вернуться в Ливерпуль. У него повреждение
Шанс для Фирмино?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий сборной Португалии Диего Жота испытывает проблемы с мышцами, сообщает Sky Sports. Он уже пропустил игру против Катара.
Хавбек пропустил товарищескую игру с Катаром и вряд ли сыграет в квалификационном матче ЧМ-2022 против Люксембурга 12 октября. Футболист тренируется отдельно от команды.
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отметил, если Жота не сможет принять участие в матче с Люксембургом, то будет отправлен в "Ливерпуль", где будет восстанавливаться под контролем клубных врачей.
Жота провел в этом сезоне 9 матчей за "Ливерпуль" и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 45 миллионов евро.
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