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Ньюкасл интересуется защитником Барселоны

Англия
(1 голосов)

Клеман Ленгле может перебраться в Англию

Ньюкасл интересуется защитником Барселоны

Новина українською

Защитник "Барселоны" Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Англии.

По информации Diario Sport, 26-летним футболистом интересуется "Ньюкасл Юнайтед".

По данным источника, новое руководство "сорок" хочет подписать француза этой зимой, закрыв вопрос левоногого центрального защитника.

При этом сообщается, что серьезные траты в январское трансферное окно в планы клуба не входят.

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В статье: трансферы Барселона Ньюкасл Клеман Ленгле
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