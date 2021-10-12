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Ньюкасл интересуется защитником Барселоны
Клеман Ленгле может перебраться в Англию
Защитник "Барселоны" Клеман Ленгле может продолжить карьеру в Англии.
По информации Diario Sport, 26-летним футболистом интересуется "Ньюкасл Юнайтед".
По данным источника, новое руководство "сорок" хочет подписать француза этой зимой, закрыв вопрос левоногого центрального защитника.
При этом сообщается, что серьезные траты в январское трансферное окно в планы клуба не входят.
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