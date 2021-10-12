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Брюс провел тренировку с Ньюкаслом, но может не доработать до выходных
Тренерская Санта-Барбара в клубе продолжается
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
60-летний менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс провел сегодняшнюю тренировку, несмотря на слухе о контактах руководства с разными специалистами. На матч с "Тоттенхэмом" команду может вывести его ассистент Гэм Джонсон, сообщает Sky Sports.
Сообщается, что Брюс не будет руководить командой в воскресном матче против "Тоттенхэма", так как будет уже уволен.
Руководство "Ньюкасла", скорее всего, попросит ассистента временно взять на себя управление командой, пока идут поиски нового главного тренера.
Напомним, что среди претендентов на пост главного тренера "сорок" называются Лэмпард, Фавр, Джеррард. Конте отказался идти в проект.
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