Брюс провел тренировку с Ньюкаслом, но может не доработать до выходных

60-летний менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс провел сегодняшнюю тренировку, несмотря на слухе о контактах руководства с разными специалистами. На матч с "Тоттенхэмом" команду может вывести его ассистент Гэм Джонсон, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что Брюс не будет руководить командой в воскресном матче против "Тоттенхэма", так как будет уже уволен.

Руководство "Ньюкасла", скорее всего, попросит ассистента временно взять на себя управление командой, пока идут поиски нового главного тренера.

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Напомним, что среди претендентов на пост главного тренера "сорок" называются Лэмпард, Фавр, Джеррард. Конте отказался идти в проект.