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Брюс провел тренировку с Ньюкаслом, но может не доработать до выходных

Англия
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Тренерская Санта-Барбара в клубе продолжается

Брюс провел тренировку с Ньюкаслом, но может не доработать до выходных

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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60-летний менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс провел сегодняшнюю тренировку, несмотря на слухе о контактах руководства с разными специалистами. На матч с "Тоттенхэмом" команду может вывести его ассистент Гэм Джонсон, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что Брюс не будет руководить командой в воскресном матче против "Тоттенхэма", так как будет уже уволен.

Руководство "Ньюкасла", скорее всего, попросит ассистента временно взять на себя управление командой, пока идут поиски нового главного тренера.

Читайте такжеКонте отказался возглавить Ньюкасл

Напомним, что среди претендентов на пост главного тренера "сорок" называются Лэмпард, Фавр, Джеррард. Конте отказался идти в проект.

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В статье: Стив Брюс Ньюкасл
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Источник:
skysports.com

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