Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за травмы

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил подробности о травме защитника Рафаэля Варана. Француз пропустит несколько недель из-за повреждения паха.

Варан травмировался во время первого тайма матча Лиги наций против сборной Испании.

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В этом сезоне защитник провел 7 игр во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед" и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает Рафаэля в 70 миллионов евро.