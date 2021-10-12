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Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за травмы

Англия
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Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за травмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил подробности о травме защитника Рафаэля Варана. Француз пропустит несколько недель из-за повреждения паха.

Варан травмировался во время первого тайма матча Лиги наций против сборной Испании.

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В этом сезоне защитник провел 7 игр во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед" и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает Рафаэля в 70 миллионов евро.

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В статье: Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Национальная сборная Франции
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Источник:
manutd.com

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