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Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за травмы
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" сообщил подробности о травме защитника Рафаэля Варана. Француз пропустит несколько недель из-за повреждения паха.
Варан травмировался во время первого тайма матча Лиги наций против сборной Испании.
В этом сезоне защитник провел 7 игр во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед" и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает Рафаэля в 70 миллионов евро.
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Источник:manutd.com
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