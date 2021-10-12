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Ньюкасл заинтересован в травмированном защитнике Лестера
Нас ожидает мощная трансферная кампания
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник Уэсли Фофана из "Лестера" привлёк внимание нового руководства "Ньюкасла". Он не играет из-за перелома голени с 4 августа.
Сообщается, что "сороки" уже наладили контакт с окружением 20-летнего футболиста и готовятся сделать первое предложение.
Таким образом, Фофана становится одним из приоритетных трансферов для "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.
Предложение может поступить в ближайшее время – как только футболист вернется в строй после травмы.
В прошлом сезона Фофана сыграл 38 матчей и отдал 1 голевую передачу. 20-летний защитник оценивается в 40 миллионов евро.
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