Ньюкасл заинтересован в травмированном защитнике Лестера

Защитник Уэсли Фофана из "Лестера" привлёк внимание нового руководства "Ньюкасла". Он не играет из-за перелома голени с 4 августа.

Сообщается, что "сороки" уже наладили контакт с окружением 20-летнего футболиста и готовятся сделать первое предложение.

Таким образом, Фофана становится одним из приоритетных трансферов для "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.

Предложение может поступить в ближайшее время – как только футболист вернется в строй после травмы.

В прошлом сезона Фофана сыграл 38 матчей и отдал 1 голевую передачу. 20-летний защитник оценивается в 40 миллионов евро.