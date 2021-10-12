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Ньюкасл заинтересован в травмированном защитнике Лестера

Англия
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(1 голосов)

Нас ожидает мощная трансферная кампания

Ньюкасл заинтересован в травмированном защитнике Лестера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник Уэсли Фофана из "Лестера" привлёк внимание нового руководства "Ньюкасла". Он не играет из-за перелома голени с 4 августа.

Сообщается, что "сороки" уже наладили контакт с окружением 20-летнего футболиста и готовятся сделать первое предложение.

Таким образом, Фофана становится одним из приоритетных трансферов для "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.

Предложение может поступить в ближайшее время – как только футболист вернется в строй после травмы.

В прошлом сезона Фофана сыграл 38 матчей и отдал 1 голевую передачу. 20-летний защитник оценивается в 40 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити Уэсли Фофана
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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LeonLeon (Poznań)
12.10.2021 в 21:24
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