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Бывший тренер Челси: У Салаха и Де Брюйне хватало таланта, но возникли проблемы с Моуриньо
Подробности "аристократского" периода главных звезд АПЛ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Эдди Ньютон, бывший член тренерского штаба "Челси", отвечавший за аренду игроков, рассказал почему в своё время в клубе не смогли заявить о себе Салах, Де Брюйне и Лукаку, сообщает Goal.com.
– Вас расстроило то, что произошло с Салахом, Де Брюйне и Лукаку?
– На мой взгляд, ситуации Салаха и де Брюйне не были связаны с недостатком таланта.
У них были личные проблемы с Жозе Моуринью. Они были достаточно хороши для того, чтобы выступать за "Челси".
Что касается Лукаку, то он в то время был не готов. Просто не готов играть в основном составе на позиции девятого номера, как Дидье Дрогба.
Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но в то время это было несправедливо по отношении к Ромелу.
У разных игроков были разные ситуации, – сказал Ньютон.
Напомним, что все трое в разное время выступали за "Челси", но так и не сумели закрепится в основном составе. Нынешняя общая трансферная стоимость троицы по Transfermarkt – 300 миллионов евро.
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