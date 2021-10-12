Бывший тренер Челси: У Салаха и Де Брюйне хватало таланта, но возникли проблемы с Моуриньо

Эдди Ньютон, бывший член тренерского штаба "Челси", отвечавший за аренду игроков, рассказал почему в своё время в клубе не смогли заявить о себе Салах, Де Брюйне и Лукаку, сообщает Goal.com.

– Вас расстроило то, что произошло с Салахом, Де Брюйне и Лукаку?

– На мой взгляд, ситуации Салаха и де Брюйне не были связаны с недостатком таланта.

У них были личные проблемы с Жозе Моуринью. Они были достаточно хороши для того, чтобы выступать за "Челси".

Что касается Лукаку, то он в то время был не готов. Просто не готов играть в основном составе на позиции девятого номера, как Дидье Дрогба.

Его всегда будут сравнивать с Дрогба, но в то время это было несправедливо по отношении к Ромелу.

У разных игроков были разные ситуации, – сказал Ньютон.

Напомним, что все трое в разное время выступали за "Челси", но так и не сумели закрепится в основном составе. Нынешняя общая трансферная стоимость троицы по Transfermarkt – 300 миллионов евро.