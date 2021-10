И Ширера – в послы. Ньюкасл интересуется форвардом Челси, защитником Баварии и хавбеком Барсы

Новые владельцы "Ньюкасла" планируют серьезно усилить состав первой команды. "Сороки" интересуются форвардом "Челси" Тимо Вернером. Интересы 25-летнего немца представляет то же самое агентство, которое работает с защитником "Ньюкасла" Фабианом Шером.

True ✅ @NUFC ist interested in @TimoWerner. The agency of Werner has already a client with Fabian Schär at Newcastle and is regularly in contact with the Club @BILD_Sport pic.twitter.com/ZIybJKvUOd — Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021

По данным журналиста Кристиана Фалька, руководство клуба проявляет предметный интерес к хавбеку "Барселоны" Филиппе Коутиньо и его партнеру Клеману Лангле, а также защитнику "Баварии" Никласу Зюле. По завершении кампании оборонец мюнхенского клуба станет свободным агентом.

В то же время журналист Николо Скира информирует футбольную общественность о том, что бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер может занять должность международного посла английского клуба.