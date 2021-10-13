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Алекс Фергюсон: Когда предложили возглавить сборную Англии, то думал всего 10 секунд
Специалист сразу отказался от такого предложения
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", шотландец Алекс Фергюсон рассказал, как отреагировал на предложение возглавить сборную Англии.
"Я бы ни в коем случае не согласился на эту работу. Однажды ко мне обратились через Мартина Эдвардса. Я сказал Мартину: забудь об этом, мне не интересно. Затем предложение возглавить сборную Англии сделали мне лично. Я думал недолго, 10 секунд. Я бы не возглавил сборную Англии. Этого не могло быть никогда. Представьте, что бы со мной сделали в Шотландии", — приводит слова Фергюсона Sky Sports.
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