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Ньюкасл хочет в тренеры Брендана Роджерса

Англия
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Шейхи могут "украсть" главного тренера другой команды Премьер-лиги

Ньюкасл хочет в тренеры Брендана Роджерса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Руководство "Ньюкасла" заинтересовано в подписании главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, сообщает Gianlucadimarzio. Отступные – 16 миллионов фунтов.

Сообщается, что новое руководство клуба считает североирландского специалиста приоритетным вариантом на должность главного тренера команды. В данный момент ее возглавляет Стив Брюс.

В случае назначения Роджерса, "Ньюкасл" будет должен выплатить "Лестеру" 16 миллионов фунтов.

Напомним, что Брендан Роджерс тренирует "Лестер" с февраля 2019 года. Нынешний контракт 48-летнего специалиста рассчитан до 2025 года.

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В статье: Брендан Роджерс Ньюкасл Лестер Сити
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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