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Ньюкасл хочет в тренеры Брендана Роджерса
Шейхи могут "украсть" главного тренера другой команды Премьер-лиги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство "Ньюкасла" заинтересовано в подписании главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, сообщает Gianlucadimarzio. Отступные – 16 миллионов фунтов.
Сообщается, что новое руководство клуба считает североирландского специалиста приоритетным вариантом на должность главного тренера команды. В данный момент ее возглавляет Стив Брюс.
В случае назначения Роджерса, "Ньюкасл" будет должен выплатить "Лестеру" 16 миллионов фунтов.
Напомним, что Брендан Роджерс тренирует "Лестер" с февраля 2019 года. Нынешний контракт 48-летнего специалиста рассчитан до 2025 года.
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