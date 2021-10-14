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Ливерпуль интересуется форвардом Атлетико
Клопп намерен пополнить состав молодым игроком
Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Fichajes. Английский клуб предпримет попытку приобрести 21-летнего португальца летом 2022 года.
Футболист пополнил стан "матрасников" в июле 2019-го, перейдя из "Бенфики". Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Феликс провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 18:19
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