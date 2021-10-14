  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль интересуется форвардом Атлетико
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль интересуется форвардом Атлетико

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Клопп намерен пополнить состав молодым игроком

Ливерпуль интересуется форвардом Атлетико

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Fichajes. Английский клуб предпримет попытку приобрести 21-летнего португальца летом 2022 года.

Футболист пополнил стан "матрасников" в июле 2019-го, перейдя из "Бенфики". Его контракт рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Феликс провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
14.10.2021 в 18:19
За Фирмино 70 млн не дадут
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...