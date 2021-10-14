  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игрок Манчестер Сити Ферран Торрес выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Манчестер Сити Ферран Торрес выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы

Англия
Обновлено
(1 голосов)

На все игроку понадобится более месяца

Игрок Манчестер Сити Ферран Торрес выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Медицинское обследование выявило у полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Феррана Торреса перелом стопы, пишет Sport.es.

По информации источника, 21-летний испанец пропустит больше месяца из-за этой травмы. Напомним, что Торрес получил повреждение во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Италии (1:2).

В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча за "Манчестер Сити" в АПЛ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...