Игрок Манчестер Сити Ферран Торрес выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы

Медицинское обследование выявило у полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Феррана Торреса перелом стопы, пишет Sport.es.

По информации источника, 21-летний испанец пропустит больше месяца из-за этой травмы. Напомним, что Торрес получил повреждение во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Италии (1:2).

В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча за "Манчестер Сити" в АПЛ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.