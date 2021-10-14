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Защитник Манчестер Сити Ферран Торрес выбыл на неопределенный срок из-за перелома стопы
На все игроку понадобится более месяца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Медицинское обследование выявило у полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Испании Феррана Торреса перелом стопы, пишет Sport.es.
По информации источника, 21-летний испанец пропустит больше месяца из-за этой травмы. Напомним, что Торрес получил повреждение во время полуфинального матча Лиги наций со сборной Италии (1:2).
В нынешнем сезоне полузащитник провел четыре матча за "Манчестер Сити" в АПЛ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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