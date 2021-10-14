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Фергюсон: Роналду заслужил Золотой мяч. В этом году он бил рекорд за рекордом
У сэра Алекса свой фаворит
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "
"Роналду заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом", – сказал Фергюсон.
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.
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Источник:Goal
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
14.10.2021 в 22:09
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