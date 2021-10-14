Фергюсон: Роналду заслужил Золотой мяч. В этом году он бил рекорд за рекордом

Бывший главный тренер " Манчестер Юнайтед " сэр Алекс Фергюсон назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч" в этом году.

"Роналду заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом", – сказал Фергюсон.

Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в Париже.