Завтра игра с Манчестер Сити Зинченко. Капитан Бернли сдал положительный тест на COVID-19

Капитан "Бернли" Бен Ми не сыграет с "Манчестер Сити" из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Менеджер "бордовых" Шон Дайч отметил, что с 32-летним английским защитником все в порядке, болезнь протекает без симптомов. Пока неясно, когда Ми вновь будет в строю.

По оценкам Sky Sports, ведущего игрока "Бернли" заменит на период отсутствия 20-летний талант Натан Коллинз. Дайч отказался отвечать на вопрос журналиста о том, какой процент игроков команды вакцинирован. Сам тренер аутсайдера признался, что сделал прививки себе и своей семье, но делать это или нет – личный выбор каждого.

Напомним, украинский футболист "Сити" Александр Зинченко вернулся из лазарета и завтра сможет принять участие в поединке. Матч пройдет завтра, в субботу, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.