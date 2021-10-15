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Завтра игра с Манчестер Сити Зинченко. Капитан Бернли сдал положительный тест на COVID-19
"Бордовые" приедут на "Этихад" без лидера обороны
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Бернли" Бен Ми не сыграет с "Манчестер Сити" из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Менеджер "бордовых" Шон Дайч отметил, что с 32-летним английским защитником все в порядке, болезнь протекает без симптомов. Пока неясно, когда Ми вновь будет в строю.
По оценкам Sky Sports, ведущего игрока "Бернли" заменит на период отсутствия 20-летний талант Натан Коллинз. Дайч отказался отвечать на вопрос журналиста о том, какой процент игроков команды вакцинирован. Сам тренер аутсайдера признался, что сделал прививки себе и своей семье, но делать это или нет – личный выбор каждого.
Напомним, украинский футболист "Сити" Александр Зинченко вернулся из лазарета и завтра сможет принять участие в поединке. Матч пройдет завтра, в субботу, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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