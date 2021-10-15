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Стерлинг признался, что готов рассмотреть возможность ухода из Манчестер Сити ради игровой практики

Англия
(1 голосов)

Современные проблемы футболистов – реалии

Стерлинг признался, что готов рассмотреть возможность ухода из Манчестер Сити ради игровой практики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Крайний полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметил, что может сменить команду. Цитирует 26-летнего англичанина Sky Sports. Он вышел в старте в текущем чемпионате всего дважды.

"Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, то я был бы готов ее рассмотреть. Как я уже говорил, футбол – главное для меня. Я ставил перед собой задачи с самого детства, но также у меня были и мечты".

"Я англичанин, знаком лишь с АПЛ. Я всегда думал, что однажды было бы неплохо поиграть где-то еще за границей. Посмотреть, как я справлюсь с таким испытанием. Но я не из тех, кто будет жаловаться. Я не пытался раздуть из своей ситуации большую историю. Я работаю, делаю то, что нужно, просто хочу играть и забивать регулярно".

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (2)
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danopas
15.10.2021 в 12:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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KovaLL (Киев)
15.10.2021 в 11:14
коли в тебе мішки грошей, ти можеш собі дозволити тримати такого гравця у запасі, ігноруючи інтерес до нього на піку його кар'єри
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