Стерлинг признался, что готов рассмотреть возможность ухода из Манчестер Сити ради игровой практики

Крайний полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметил, что может сменить команду. Цитирует 26-летнего англичанина Sky Sports. Он вышел в старте в текущем чемпионате всего дважды.

"Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, то я был бы готов ее рассмотреть. Как я уже говорил, футбол – главное для меня. Я ставил перед собой задачи с самого детства, но также у меня были и мечты".

"Я англичанин, знаком лишь с АПЛ. Я всегда думал, что однажды было бы неплохо поиграть где-то еще за границей. Посмотреть, как я справлюсь с таким испытанием. Но я не из тех, кто будет жаловаться. Я не пытался раздуть из своей ситуации большую историю. Я работаю, делаю то, что нужно, просто хочу играть и забивать регулярно".