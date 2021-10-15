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Стерлинг признался, что готов рассмотреть возможность ухода из Манчестер Сити ради игровой практики
Современные проблемы футболистов – реалии
Getty Images / Global Images Ukraine
Крайний полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг отметил, что может сменить команду. Цитирует 26-летнего англичанина Sky Sports. Он вышел в старте в текущем чемпионате всего дважды.
"Если бы появилась возможность перейти куда-то ради дополнительной игровой практики, то я был бы готов ее рассмотреть. Как я уже говорил, футбол – главное для меня. Я ставил перед собой задачи с самого детства, но также у меня были и мечты".
"Я англичанин, знаком лишь с АПЛ. Я всегда думал, что однажды было бы неплохо поиграть где-то еще за границей. Посмотреть, как я справлюсь с таким испытанием. Но я не из тех, кто будет жаловаться. Я не пытался раздуть из своей ситуации большую историю. Я работаю, делаю то, что нужно, просто хочу играть и забивать регулярно".
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