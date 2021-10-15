Клопп: На ближайшие 20-30 лет Ньюкаслу отведена доминирующая роль в мировом футболе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал смену владельца в "Ньюкасл Юнайтед".

"Если говорить только о футболе, то в долгосрочной перспективе, конечно, они станут суперсилой. Насколько я знаю, это третий клуб в мировом футболе, который будет принадлежать целой стране. Конечно, перед ними открываются огромные возможности.

Весь мир был по праву расстроен созданием Суперлиги, но сейчас это и есть Суперлига — только для одного клуба. На ближайшие 20-30 лет "Ньюкаслу" отведена доминирующая роль в мировом футболе. Деньгами можно распорядится неправильно, но в футболе слишком много хороших людей, и "Ньюкасл" их найдёт. Нам остаётся смириться с фактом", — цитирует Клоппа The Telegraph.

На минувшей неделе новым владельцем "Ньюкасла" стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Он приобрёл около 80% акций клуба.