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Фабиньо и Алиссон не сыграют в матче с Уотфордом

Англия
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Игроки сразу отправятся в Мадрид

Фабиньо и Алиссон не сыграют в матче с Уотфордом

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч 8-го тура АПЛ против "Уотфорда".

"Они не сыграют с "Уотфордом". У них был матч в Колумбии, которая входит в "красную" ковидную зону в Великобритании. Они могли бы полететь в Англию, но им пришлось бы уйти на изоляцию — таковы правила и ограничения. Поэтому им придется сразу же отправиться в Мадрид, где нам предстоит сыграть с "Атлетико" в Лиге чемпионов", — приводит Goal слова Клоппа.

Матч "Уотфорд" — "Ливерпуль" состоится 16 октября, начало — в 14.30.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Фабиньо Алиссон Бекер
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