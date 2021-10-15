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Фабиньо и Алиссон не сыграют в матче с Уотфордом
Игроки сразу отправятся в Мадрид
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч 8-го тура АПЛ против "Уотфорда".
"Они не сыграют с "Уотфордом". У них был матч в Колумбии, которая входит в "красную" ковидную зону в Великобритании. Они могли бы полететь в Англию, но им пришлось бы уйти на изоляцию — таковы правила и ограничения. Поэтому им придется сразу же отправиться в Мадрид, где нам предстоит сыграть с "Атлетико" в Лиге чемпионов", — приводит Goal слова Клоппа.
Матч "Уотфорд" — "Ливерпуль" состоится 16 октября, начало — в 14.30.
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