Фабиньо и Алиссон не сыграют в матче с Уотфордом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь Алиссон и полузащитник Фабиньо пропустят матч 8-го тура АПЛ против "Уотфорда".

"Они не сыграют с "Уотфордом". У них был матч в Колумбии, которая входит в "красную" ковидную зону в Великобритании. Они могли бы полететь в Англию, но им пришлось бы уйти на изоляцию — таковы правила и ограничения. Поэтому им придется сразу же отправиться в Мадрид, где нам предстоит сыграть с "Атлетико" в Лиге чемпионов", — приводит Goal слова Клоппа.

Матч "Уотфорд" — "Ливерпуль" состоится 16 октября, начало — в 14.30.