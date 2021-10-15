Пол Скоулз раскритиковал действия Сульшера в матче с Эвертоном

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал отсутствие форварда Криштиану Роналду в стартовом составе "красных дьяволов" на матч 7-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (1:1). Португалец вышел на замену на 57-й минуте.

"Я хочу сказать, что в последних матчах, особенно в игре с "Эвертоном", "Манчестер Юнайтед" не мог себе позволить предоставить отдых ведущим игрокам. Команда пока не настолько хороша, чтобы давать основным футболистам отдыхать. "МЮ" должен ставить своих лучших игроков в стартовом составе", — сказал Скоулз в подскасте The Overlap.

В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место.