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Пол Скоулз раскритиковал действия Сульшера в матче с Эвертоном
Норвежский специалист в очередной раз подвергся критике
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал отсутствие форварда Криштиану Роналду в стартовом составе "красных дьяволов" на матч 7-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (1:1). Португалец вышел на замену на 57-й минуте.
"Я хочу сказать, что в последних матчах, особенно в игре с "Эвертоном", "Манчестер Юнайтед" не мог себе позволить предоставить отдых ведущим игрокам. Команда пока не настолько хороша, чтобы давать основным футболистам отдыхать. "МЮ" должен ставить своих лучших игроков в стартовом составе", — сказал Скоулз в подскасте The Overlap.
В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место.
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