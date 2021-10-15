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Жота: Хочу в этом году достичь более серьёзных высот в Лиге чемпионов

Англия
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Но удастся ли?

Жота: Хочу в этом году достичь более серьёзных высот в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота выразил желание больше забивать и завоёвывать титулы с клубом.

"В прошлом сезоне у меня всё складывалось хорошо, но случилась тяжёлая травма. Надеюсь, что в нынешнем сезоне обойдётся без повреждений. Хочу больше забивать, помогать команде выигрывать матчи. Я хочу завоёвывать титулы. В прошлом сезоне я впервые в жизни сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это отличная возможность научиться чему-то и достичь более серьёзных высот в следующий раз", — цитирует Жоту пресс-служба "Ливерпуля".

Напомним, Жота травмировался в расположении сборной Португалии и не смог провести за неё во время международной паузы ни минуты.

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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