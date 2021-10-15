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Тренер Фрайбурга о покупке Ньюкасла саудитами: Известно, что там есть люди, причастные к серьезным нарушениям прав человека
Всё больше недовольных
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх раскритиковал покупку "Ньюкасла" консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). "В футболе всегда были случаи, которые переходят все границы", – приводит слова специалиста Deutsche Welle.
"В футболе всегда были случаи, которые переходят все границы. Просто невероятно, кто входит в этот консорциум.
Известно, что в PIF есть люди, причастные к серьезным нарушениям прав человека. Если кому-то не нравится такая ситуация, то я среди них", – заявил немец.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Эвертон" активно протестовали против покупки "Ньюкасла" инвестиционным фондом.
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