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Тренер Фрайбурга о покупке Ньюкасла саудитами: Известно, что там есть люди, причастные к серьезным нарушениям прав человека

Англия
(1 голосов)

Всё больше недовольных

Тренер Фрайбурга о покупке Ньюкасла саудитами: Известно, что там есть люди, причастные к серьезным нарушениям прав человека

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх раскритиковал покупку "Ньюкасла" консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). "В футболе всегда были случаи, которые переходят все границы", – приводит слова специалиста Deutsche Welle.

"В футболе всегда были случаи, которые переходят все границы. Просто невероятно, кто входит в этот консорциум.

Известно, что в PIF есть люди, причастные к серьезным нарушениям прав человека. Если кому-то не нравится такая ситуация, то я среди них", – заявил немец.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Эвертон" активно протестовали против покупки "Ньюкасла" инвестиционным фондом.

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В статье: Ньюкасл Фрайбург Кристиан Штрайх
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Источник:
dw.com

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