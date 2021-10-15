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АПЛ призвала сообщать о случаях расизма

Англия
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АПЛ призвала сообщать о случаях расизма

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Официальный аккаунт АПЛ опубликовал видеоролик на тему дискриминации. Премьер-лига призывает сообщать о случаях расизма.

В видеофрагменте были запечатлены такие футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Джордан Хендерсон, Антонио Рюдигер, Харри Магуайр, Сон Хын Мин, Рияд Марез и другие.

"Нам нужно вместе бороться с расизмом. Бросьте этому вызов. Сообщите об этом. Измените это", – говорится в сообщении Премьер-лиги в твиттере.

Напомним, что в матче Лиги европы "Легия" – "Лестер", когда футболисты гостевой команды встали на колено, болельщики домашней команды развернули унизительный баннер, призывающий преклонить колено перед польским боксером Анджеем Голотой.

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В статье: расизм Легия (Варшава) АПЛ Лестер Сити Анджей Голота
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