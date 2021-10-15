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АПЛ призвала сообщать о случаях расизма
Топовые игроки снялись в социальной рекламе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Официальный аккаунт АПЛ опубликовал видеоролик на тему дискриминации. Премьер-лига призывает сообщать о случаях расизма.
В видеофрагменте были запечатлены такие футболисты, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Джордан Хендерсон, Антонио Рюдигер, Харри Магуайр, Сон Хын Мин, Рияд Марез и другие.
"Нам нужно вместе бороться с расизмом. Бросьте этому вызов. Сообщите об этом. Измените это", – говорится в сообщении Премьер-лиги в твиттере.
Напомним, что в матче Лиги европы "Легия" – "Лестер", когда футболисты гостевой команды встали на колено, болельщики домашней команды развернули унизительный баннер, призывающий преклонить колено перед польским боксером Анджеем Голотой.
We all need to tackle racism together. Challenge it. Report it. Change it.— Premier League (@premierleague) October 15, 2021
There is #NoRoomForRacism pic.twitter.com/humcxNiwtN
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