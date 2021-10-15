Агуэро: Роналду – больше форвард, чем Месси. Он забивает, забивает и забивает

Нападающий "Барселоны" и кум Лионеля Месси Серхио Агуэро дал интервью испанской газете El País в котором, помимо прочего, сравнил нападающего "ПСЖ" и Криштиану Роналду.

"Роналду – больше форвард, чем Лео. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность.

Криштиану забивает, забивает и забивает", – сказал Агуэро в интервью.

Напомним, что Агуэро этим летом присоединился к "Барселоне", но так и не дебютировал в составе "сине-гранатовых" из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 15 миллионов евро.