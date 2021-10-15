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Агуэро: Роналду – больше форвард, чем Месси. Он забивает, забивает и забивает
Интересная точка зрения от близкого друга Лео
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" и кум Лионеля Месси Серхио Агуэро дал интервью испанской газете El País в котором, помимо прочего, сравнил нападающего "ПСЖ" и Криштиану Роналду.
"Роналду – больше форвард, чем Лео. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность.
Криштиану забивает, забивает и забивает", – сказал Агуэро в интервью.
Напомним, что Агуэро этим летом присоединился к "Барселоне", но так и не дебютировал в составе "сине-гранатовых" из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
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