Роналду окупил свой трансфер еще до дебюта за МЮ. Футболки Месси продаются почти вдвое медленнее

Со старта текущего сезона семерка "Манчестер Юнайтед" и 30-й номер "ПСЖ" стали самыми желанными футболками для болельщиков по всему миру.

Криштиану Роналду и Лионель Месси зарабатывают космические деньги, несмотря на солидный возраст - 30 и 40 млн в год соответственно. Вдобавок "МЮ" заплатил за 36-летнего португальца "Ювентусу" 15 млн евро и еще 6 прописаны в качестве бонусов. Впрочем, их клубы знали, что делали, подписывая ветеранов.

Как показало исследование журнала LoveTheSales, "МЮ" отбил вложенные 15 млн на футболках португальца еще до его дебюта за клуб!

13,1 млн фунтов (15,5 млн евро) - именно столько заработали "Красные дьяволы" на продажах экипировки португальца с 31 августа, когда был оформлен трансфер, до 11 сентября, когда CR7 вышел на поле в матче против "Ньюкасла" и, к слову, оформил дубль.

RONALDO HAD A PERFECT HOMECOMING MONTH.



- Became The Best & Biggest jersey Selling Player ever in the 24-hour period.



- Scored a BRACE on His Debut



- Scored The Winner Against Villarreal



- PL POTM



- United's POTM pic.twitter.com/KodOgNQLHu — CristianoXtra (@CristianoXtra_) October 15, 2021

Ранее в Турине дела у Роналду шли хорошо, но не настолько. Британский сайт онлайн-ставок 888 Sport подсчитал, что количество запросов в Google со словами "футболка Роналду" в Европе подскочило на 400% после того, как бомбардир вернулся в "МЮ".

LoveTheSales также отмечает, что футболки "ПСЖ" с именем Лионеля Месси продаются хуже. За 17 дней, которые прошли между трансфером и дебютом аргентинца, Париж заработал на его форме "лишь" 8,6 млн.

Это почти вдвое меньше, чем поднял "МЮ" на футболках Роналду, но на 50% больше, чем заработали сами парижане на экипировке Неймара после сенсационного перехода в 2017 году. Инсайдер сообщают, что в Париже не просто не расстроены, а очень довольны тем, как расходятся футболки с номером "30"; еще летом в стране действовал комендантский час из-за пандемии, это било по экономике.

A long queue outside PSG store to buy Messi's T-shirt.pic.twitter.com/EfKhNKZkFH — Everything Messi (@EverythingLM1O) August 11, 2021

Также разница в количестве проданной экипировки в Великобритании и Франции связана с ценовой политикой. АПЛ - самый "дешевый" топ-чемпионат в плане продаж футболок; их средняя цена здесь составляет 68 евро. В Лиге 1 самые дорогие футболки в ТОП-5 - 82 евро.

Заметим также, что 15,5 и 8,6 млн - это чистый заработок клубов. По факту, и "МЮ", и "ПСЖ" положили себе в бюджет лишь 13-15% от стоимости проданных футболок. Еще 30% забрали себе интернет-магазины, реализовавшие товар; 30% досталось производителю - Adidas для "МЮ" и Nike для "ПСЖ"; 10% получили производители ткани, из которой пошиты футболки; ну и еще 20% забрало государство в качестве НДС.

Таким образом, получается, что уже за первые две недели после трансферов в мире было продано футболок Роналду на 221 млн евро и футболок Месси на 122 млн. Молодым звездам до таких показателей еще работать и работать.