Роналду окупил свой трансфер еще до дебюта за МЮ. Футболки Месси продаются почти вдвое медленнее

Со старта текущего сезона семерка "Манчестер Юнайтед" и 30-й номер "ПСЖ" стали самыми желанными футболками для болельщиков по всему миру.

Криштиану Роналду и Лионель Месси зарабатывают космические деньги, несмотря на солидный возраст - 30 и 40 млн в год соответственно. Вдобавок "МЮ" заплатил за 36-летнего португальца "Ювентусу" 15 млн евро и еще 6 прописаны в качестве бонусов. Впрочем, их клубы знали, что делали, подписывая ветеранов.

Как показало исследование журнала LoveTheSales, "МЮ" отбил вложенные 15 млн на футболках португальца еще до его дебюта за клуб!

13,1 млн фунтов (15,5 млн евро) - именно столько заработали "Красные дьяволы" на продажах экипировки португальца с 31 августа, когда был оформлен трансфер, до 11 сентября, когда CR7 вышел на поле в матче против "Ньюкасла" и, к слову, оформил дубль.

