Два игрока Тоттенхэма сдали положительный тест на коронавирус

Лондонский "Тоттенхэм" потерял двух игроков из-за пандемии. Оба сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

Пока неизвестно кто именно заразился ковидом. Однако они должны пройти 10-дневную изоляцию, а, следовательно, пропустят два матча АПЛ (против "Ньюкасла" и "Вест Хэма"), а также поединок Лиги конференций (против "Витесс").

Также во встрече против "сорок" Эшпириту Санту не сможет рассчитывать на Кристиана Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмерсона Рояля, которые принимали участие в матчах южноамериканских сборных.

Напомним, что "Тоттенхэм" сыграет с "Ньюкаслом" 17 октября в гостях.