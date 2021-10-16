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Два игрока Тоттенхэма сдали положительный тест на коронавирус

Англия
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"Шпоры" несут потери перед выходными

Два игрока Тоттенхэма сдали положительный тест на коронавирус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" потерял двух игроков из-за пандемии. Оба сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

Пока неизвестно кто именно заразился ковидом. Однако они должны пройти 10-дневную изоляцию, а, следовательно, пропустят два матча АПЛ (против "Ньюкасла" и "Вест Хэма"), а также поединок Лиги конференций (против "Витесс").

Также во встрече против "сорок" Эшпириту Санту не сможет рассчитывать на Кристиана Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмерсона Рояля, которые принимали участие в матчах южноамериканских сборных.

Напомним, что "Тоттенхэм" сыграет с "Ньюкаслом" 17 октября в гостях.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Sky Sports

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