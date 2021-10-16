Мане забил 100 голов в АПЛ, не пробив ни одного пенальти

Сегодня в матче 8-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа встречается с "Уотфордом" Раньери.

На 9-й минуте поединка у ворота "желто-черных" забил сенегальский форвард "мерсисайдцев" Садио Мане. Этот мяч стал для него 100-м в АПЛ. Из африканцев больше только у Салаха (103) и Дрогба (104).

Уникальность заключается в том, что он забил все 100 мячей без пенальти. Больше голов без ударов с точки было только у Эмиля Хески (110) и Леса Фердинанда (149).