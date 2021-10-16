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АПЛ. Сити забил всего два гола Бернли, первая победа Саутгемптона, камбек Вулвз

Англия
(1 голосов)

Лидс проиграл, Норвич остается без побед

АПЛ. Сити забил всего два гола Бернли, первая победа Саутгемптона, камбек Вулвз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Чемпионат Англии, восьмой тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Бернли” 2:0

Голы: Бернарду Силва 12, Де Брюйне 70

“Манчестер Сити”: Стеффен – Канселу, Стоунз, Ляпорт (Диаш 72), Аке – Бернарду Силва (Палмер 90+1), Родри, Де Брюйне (Фернандиньо 84) – Марез, Фоден, Стерлинг

“Бернли”: Поуп – Питерс, Тарковски, Коллинз, Лоутон – Макнил, Уэствуд, Корк (Гудмундссон 72), Браунхилл, Корне (Барнс 57) – Вуд (Родригес 82)

Предупреждение: Ляпорт 45+3

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Вулверхэмптон” 2:3

Голы: Ингз 48, Макгинн 68 – Саисс 81, Коуди 86, Невеш 90+5

“Астон Вилла”: Мартинес – Конса, Туанзебе, Мингз – Кэш (Янг 80), Макгинн, Дуглас Луис (Накамба 67), Буэндиа (Рэмси 74), Таргетт – Уоткинс, Инг

“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмен – Марсал (Силва 75), Моутиньо (Поденсе 75), Невеш, Семеду – Траоре, Дендокер – Хван (Хименес 88)

Предупреждения: Мингз 61, Уоткис 82 – Невеш 52, Коуди 87, Дендокер 88

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Лидс” 1:0

Гол: Броя 53

“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро – Эльюнусси, Диалло, Ромеу, Дженепо (Арсмтронг 59) – Броя (Уолкотт 82), Редмонд

“Лидс”: Малье – Купер, Стрейк, Льоренте – Даллас, Клих (Гелхардт 77), Шеклтон – Робертс (Саммпервилл 81) – Джеймс, Родриго (Форшоу 65), Харрисон

Предупреждения: Беднарек 75, Маккарти 83 – Робертс 47, Стрейк 58, Льоренте 79

Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Брайтон” 0:0

“Норвич”: Крул – Ааронс, Кабак, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Ле-Мелу, Норманн (Рупп 83), Маклин – Сарджент (Рашица 76), Пукки (Ида 90)

"Брайтон”: Санчес – Берн, Данк, Даффи – Кукурелья (Марч 66), Модер (Мак Аллистер 84), Лаллана, Грос, Велтман (Лампти 59) – Мопе, Троссард

Предупреждения: Кабак 30, Яннулис 50, Пукки 75 – Велтман 15, Лаллана 24, Кукурелья 41, Даффи 90+2

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Сити "Саутгемптон" Бернли Лидс Юнайтед Норвич Сити
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