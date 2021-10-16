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АПЛ. Сити забил всего два гола Бернли, первая победа Саутгемптона, камбек Вулвз
Лидс проиграл, Норвич остается без побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Бернли” 2:0
Голы: Бернарду Силва 12, Де Брюйне 70
“Манчестер Сити”: Стеффен – Канселу, Стоунз, Ляпорт (Диаш 72), Аке – Бернарду Силва (Палмер 90+1), Родри, Де Брюйне (Фернандиньо 84) – Марез, Фоден, Стерлинг
“Бернли”: Поуп – Питерс, Тарковски, Коллинз, Лоутон – Макнил, Уэствуд, Корк (Гудмундссон 72), Браунхилл, Корне (Барнс 57) – Вуд (Родригес 82)
Предупреждение: Ляпорт 45+3
Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” – “Вулверхэмптон” 2:3
Голы: Ингз 48, Макгинн 68 – Саисс 81, Коуди 86, Невеш 90+5
“Астон Вилла”: Мартинес – Конса, Туанзебе, Мингз – Кэш (Янг 80), Макгинн, Дуглас Луис (Накамба 67), Буэндиа (Рэмси 74), Таргетт – Уоткинс, Инг
“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмен – Марсал (Силва 75), Моутиньо (Поденсе 75), Невеш, Семеду – Траоре, Дендокер – Хван (Хименес 88)
Предупреждения: Мингз 61, Уоткис 82 – Невеш 52, Коуди 87, Дендокер 88
Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” – “Лидс” 1:0
Гол: Броя 53
“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Беднарек, Салису, Перро – Эльюнусси, Диалло, Ромеу, Дженепо (Арсмтронг 59) – Броя (Уолкотт 82), Редмонд
“Лидс”: Малье – Купер, Стрейк, Льоренте – Даллас, Клих (Гелхардт 77), Шеклтон – Робертс (Саммпервилл 81) – Джеймс, Родриго (Форшоу 65), Харрисон
Предупреждения: Беднарек 75, Маккарти 83 – Робертс 47, Стрейк 58, Льоренте 79
Норвич, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” – “Брайтон” 0:0
“Норвич”: Крул – Ааронс, Кабак, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Ле-Мелу, Норманн (Рупп 83), Маклин – Сарджент (Рашица 76), Пукки (Ида 90)
"Брайтон”: Санчес – Берн, Данк, Даффи – Кукурелья (Марч 66), Модер (Мак Аллистер 84), Лаллана, Грос, Велтман (Лампти 59) – Мопе, Троссард
Предупреждения: Кабак 30, Яннулис 50, Пукки 75 – Велтман 15, Лаллана 24, Кукурелья 41, Даффи 90+2
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