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Ливерпуль хочет приобрести звезду Интера

Англия
(1 голосов)

Игрок может попробовать свои силы в другом чемпионате

Ливерпуль хочет приобрести звезду Интера

Inter

Новина українською

Полузащитник "Интера" Николо Барелла может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах 24-летнего итальянца заинтересован "Ливерпуль" Юргена Клоппа.

"Красные" уже во время зимнего трансферного окна могут попробовать переманить полузащитника в Англию.

Барелла выступает за "Интер" с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

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В статье: Интер (Милан) Ливерпуль Николо Барелла
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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