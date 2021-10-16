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Ливерпуль хочет приобрести звезду Интера
Игрок может попробовать свои силы в другом чемпионате
Inter
Полузащитник "Интера" Николо Барелла может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах 24-летнего итальянца заинтересован "Ливерпуль" Юргена Клоппа.
"Красные" уже во время зимнего трансферного окна могут попробовать переманить полузащитника в Англию.
Барелла выступает за "Интер" с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей за команду, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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