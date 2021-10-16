Моуриньо: Всегда существовала связь между мной и людьми с Ньюкасла

Наставник римской "Ромы" Жозе Моуринью дал комментарий на счет его возможного сотрудничества с английским "Ньюкаслом":

"Мне об этом нечего сказать. Я работал с Бобби Робсоном в "Барселоне", это один из величайших людей в истории "Ньюкасла", и всегда существовала связь между мной и людьми оттуда, между мной и этим городом, который мне хорошо известен.

Но мне больше нечего сказать. Я на сто процентов сосредоточен на работе над проектом "Ромы" Фридкина", – заявил Моуринью.