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Моуриньо: Всегда существовала связь между мной и людьми с Ньюкасла

Англия
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Тренер поделился своими планами на будущее

Моуриньо: Всегда существовала связь между мной и людьми с Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник римской "Ромы" Жозе Моуринью дал комментарий на счет его возможного сотрудничества с английским "Ньюкаслом":

"Мне об этом нечего сказать. Я работал с Бобби Робсоном в "Барселоне", это один из величайших людей в истории "Ньюкасла", и всегда существовала связь между мной и людьми оттуда, между мной и этим городом, который мне хорошо известен.

Но мне больше нечего сказать. Я на сто процентов сосредоточен на работе над проектом "Ромы" Фридкина", – заявил Моуринью.

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В статье: Жозе Моуриньо Ньюкасл Рома (Рим)
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Источник:
Metro

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