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Моуриньо: Всегда существовала связь между мной и людьми с Ньюкасла
Тренер поделился своими планами на будущее
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник римской "Ромы" Жозе Моуринью дал комментарий на счет его возможного сотрудничества с английским "Ньюкаслом":
"Мне об этом нечего сказать. Я работал с Бобби Робсоном в "Барселоне", это один из величайших людей в истории "Ньюкасла", и всегда существовала связь между мной и людьми оттуда, между мной и этим городом, который мне хорошо известен.
Но мне больше нечего сказать. Я на сто процентов сосредоточен на работе над проектом "Ромы" Фридкина", – заявил Моуринью.
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