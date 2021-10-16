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Лестер - Ман Юнайтед 4:2. Манкунианцы прерывают 29-ти матчевую серию без поражений в гостях

Англия
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(2 голосов)

Перестрелка на Кинг Пауэр с Сульшером в роли жертвы

Лестер - Ман Юнайтед 4:2. Манкунианцы прерывают 29-ти матчевую серию без поражений в гостях

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

29 матчей подряд не проигрывал "Манчестер Юнайтед" в гостях. Последний раз еще в январе 2020-го "манкунианцы" ехали домой с поражением. Тогда это был чемпионский "Ливерпуль" Юргена Клоппа, а сейчас "Лестер", который ужасно стартовал в текущем сезоне. Правда, на каждую плохую команду есть команда еще хуже.

Обе команды до 70 минуты неохотно атаковали. Большинство игры проходила в центре поля, а в ворота соперника и "Лестер", и "Манчестер Юнайтед" редко доходили. Но метко, особенно в первом тайме. Гринвуд и Тилеманс обменялись голами-красавцами. Мейсон с метров 25-ти попал в левую дальнюю девятку, а Юри красивым парашютом запустил мяч в тот же левый верхний угол. В обоих моментах голкиперы были бессильны.

На старте второго тайма более активными были "манкунианцы", но это не привело к результату. В Гринвуда был убийственный момент, но не попал с близкого расстояния в ближний угол - помешала нога Шмайхеля. Также и де Хеа спас гостей от пропущенного гола, переведя удар Тилеманса в штангу. Момент Юри произошел уже после выхода на поле Дака, Переса и Рашфорда, ведь с их появлением игра оживилась. Кстати, Маркус впервые вышел на поле в этом сезоне, наконец восстановившись от травмы.

На 79-й минуте Союнчу вывел "лис" вперед. Очередная суета в штрафной "красных дьяволов", и как следствие - гол в пустые ворота от Чаглара. Уже через три минуты своим взятием ворот ответили гости. Линделёф вынес мяч вперед в направлении Рашфорда, Маркус вышел один на один и забил гол в первом же поединке после возвращения.

Качели на "Кинг Пауэр Стэдиум" не закончились. Через 54 секунды после гола Рашфорда забил Варди. Кстати, с ассиста Переса - второго для него в этом матче. Окончательно добил гостей Дака, замкнув прострел на дальней штанге.

Очередная неудача для Сульшера. На этот раз пострадала беспроигрышная выездная серия "манкунианцев", которая длилась 21 месяц. Терпение болельщиков "красных дьяволов" не вечно. А "Лестер" должен работать над обороной, потому что если в дальнейшем будут защитные команды, то опять ничего не будет получаться. "МЮ" давал много зон, поэтому удалось использовать их.

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 4:2

Голы: Тилеманс 31, Союнчу 78, Варди 83, Дака 90+1 - Гринвуд 19, Рашфорд 82

"Лестер": Шмейхель - Амарти, Эванс (Вестергорд 88), Союнчу - Перейра, Тилеманс, Сумаре, Кастань - Мэддисон (Перес 73) - Ихеаначо (Дака 77), Варди

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Погба, Матич (Мактомини 80) - Гринвуд (Лингард 80), Фернандеш, Санчо (Рашфорд 65) - Роналду

Предупреждения: Линделёф 52, Ван Биссака 85, Погба 86

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В статье: Брендан Роджерс Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Комментарии (11)
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Лекарь (село Дарница)
16.10.2021 в 20:30
Смотрел второй тайм данного матча. Игра в обороне МЮ это ужас, тихий. Де Хэа - светлое пятно на фоне этого мрака. Я все время был за Сульшера, но возникает логический вопрос, а не пора ли Оле отдохнуть? С таким набором исполнителей, как в МЮ, надо быть на первом месте, забив больше всех мячей и меньше всех пропустив. А МЮ опять за ЛЕ будет бороться. Это фактор наставника, только он.
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0
0
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walcom (Киев)
16.10.2021 в 19:22
та гоните этого уже неприкасаемого
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+1
0
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walcom (Киев)
16.10.2021 в 19:27
который на картинке
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+1
0
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PiterCantrope (Франківськ)
16.10.2021 в 19:44
Та вони такого ж ніякого тренера призначать після цього. Власники того клубу давно вже не думають про нормальні спортивні результати. Головне футболки продавати, тримати імідж "великого" клубу, а тренер має бути зручний для керівництва. Призначать якогось Саутгейта, який такий же бaдиль, як і Сульшер. І все буде як є зараз.
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0
-3
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Loader (Днепр)
16.10.2021 в 19:09
МЮ неплохо выглядел, пока Погба был в форме. Но этого ниггера опять хватило только на несколько месяцев, видимо. А тут еще и КР пришел тянуть одеяло на себя, под которого игру перестраивать надо. Крайний - тренер, как всегда.
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+2
-11
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walcom (Киев)
16.10.2021 в 19:26
ну еще бы неплохо выглядеть, мешок денег по полю бегал, имею ввиду команду, а не Рона,но надо показывать еще и результат.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.10.2021 в 19:06
главное, чтобы футболок больше продать!))
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+4
-11
avatar
Loader (Днепр)
16.10.2021 в 19:10
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+1
-12
kalan-86 (Анкара)
16.10.2021 в 19:02
Видимо пора Оле возглавить какой-то клуб попроще.
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0
-2
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Serega1111 (Киев)
16.10.2021 в 19:04
Эта пора была еще годика два назад
Ответить
0
-2
kalan-86 (Анкара)
16.10.2021 в 19:28
Думаю фактор Роналду заставит боссов МЮ пересмотреть своё лояльное отношение к Оле.
0
-2


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