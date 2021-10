Лестер - Ман Юнайтед 4:2. Манкунианцы прерывают 29-ти матчевую серию без поражений в гостях

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

29 матчей подряд не проигрывал "Манчестер Юнайтед" в гостях. Последний раз еще в январе 2020-го "манкунианцы" ехали домой с поражением. Тогда это был чемпионский "Ливерпуль" Юргена Клоппа, а сейчас "Лестер", который ужасно стартовал в текущем сезоне. Правда, на каждую плохую команду есть команда еще хуже.

Обе команды до 70 минуты неохотно атаковали. Большинство игры проходила в центре поля, а в ворота соперника и "Лестер", и "Манчестер Юнайтед" редко доходили. Но метко, особенно в первом тайме. Гринвуд и Тилеманс обменялись голами-красавцами. Мейсон с метров 25-ти попал в левую дальнюю девятку, а Юри красивым парашютом запустил мяч в тот же левый верхний угол. В обоих моментах голкиперы были бессильны.

На старте второго тайма более активными были "манкунианцы", но это не привело к результату. В Гринвуда был убийственный момент, но не попал с близкого расстояния в ближний угол - помешала нога Шмайхеля. Также и де Хеа спас гостей от пропущенного гола, переведя удар Тилеманса в штангу. Момент Юри произошел уже после выхода на поле Дака, Переса и Рашфорда, ведь с их появлением игра оживилась. Кстати, Маркус впервые вышел на поле в этом сезоне, наконец восстановившись от травмы.

На 79-й минуте Союнчу вывел "лис" вперед. Очередная суета в штрафной "красных дьяволов", и как следствие - гол в пустые ворота от Чаглара. Уже через три минуты своим взятием ворот ответили гости. Линделёф вынес мяч вперед в направлении Рашфорда, Маркус вышел один на один и забил гол в первом же поединке после возвращения.

Качели на "Кинг Пауэр Стэдиум" не закончились. Через 54 секунды после гола Рашфорда забил Варди. Кстати, с ассиста Переса - второго для него в этом матче. Окончательно добил гостей Дака, замкнув прострел на дальней штанге.

FULL-TIME Leicester 4-2 Man Utd



What a match! @LCFC end Man Utd's 29-match unbeaten run away from home in the #PL #LEIMUN pic.twitter.com/J6A3ag7AaB