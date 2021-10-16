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Яркий гол от Салаха и 100-й мяч Мане. Уотфорд - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор поединка

Англия
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"Красные" хорошо постарались

Яркий гол от Салаха и 100-й мяч Мане. Уотфорд - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор поединка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в матче 8-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа на выезде не заметил "Уотфорд" Раньери.

Матч закончился разгромной победой "мерсисайдцев". Первый гол на 9-й минуте забил Садио Мане. Этот мяч стал для него 100-м в АПЛ. Уже на 37-й Фирмино отличился с паса Милнера, а на 52-й сделал дубль, сыграв на добивании. Двумя минутами позже настоящим шедевром отличился Салах. Египтянин обыграл трех защитников соперника финтами и положил мяч в дальний угол. Точку в матче поставил Фирмино, сделав хет-трик уже в добавленное время.

Уотфорд - Ливерпуль 0:5

Голы: Мане 9, Фирмино 37, 52, 90+1, Салах 52

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В статье: Ливерпуль Уотфорд Мохамед Салах Садио Мане
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