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Яркий гол от Салаха и 100-й мяч Мане. Уотфорд - Ливерпуль 0:5. Видео голов и обзор поединка
"Красные" хорошо постарались
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче 8-го тура АПЛ "Ливерпуль" Юргена Клоппа на выезде не заметил "Уотфорд" Раньери.
Матч закончился разгромной победой "мерсисайдцев". Первый гол на 9-й минуте забил Садио Мане. Этот мяч стал для него 100-м в АПЛ. Уже на 37-й Фирмино отличился с паса Милнера, а на 52-й сделал дубль, сыграв на добивании. Двумя минутами позже настоящим шедевром отличился Салах. Египтянин обыграл трех защитников соперника финтами и положил мяч в дальний угол. Точку в матче поставил Фирмино, сделав хет-трик уже в добавленное время.
Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Голы: Мане 9, Фирмино 37, 52, 90+1, Салах 52
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