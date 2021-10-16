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Манчестер Юнайтед потерпел первое гостевое поражение в АПЛ за полтора года

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Клубу сегодня не повезло

Манчестер Юнайтед потерпел первое гостевое поражение в АПЛ за полтора года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера потерпел первое за последние полтора года выездное поражение в рамках АПЛ.

Проигрыш во встрече 8-го тура АПЛ против "Лестера" (2:4) стало для "красных дьяволов" первым в гостях с 19 января 2020 года, когда команда уступила "Ливерпулю" (0:2).

Добавим, что "МЮ" пропустил 4 гола в выездном матче в АПЛ впервые с 21 апреля 2019 года. Тогда команда проиграла "Эвертону" (0:4).

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Источник:
Opta

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
16.10.2021 в 19:55
Имея такой состав так бездарно играть.
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