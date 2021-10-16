Манчестер Юнайтед потерпел первое гостевое поражение в АПЛ за полтора года

Сегодня "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера потерпел первое за последние полтора года выездное поражение в рамках АПЛ.

Проигрыш во встрече 8-го тура АПЛ против "Лестера" (2:4) стало для "красных дьяволов" первым в гостях с 19 января 2020 года, когда команда уступила "Ливерпулю" (0:2).

Добавим, что "МЮ" пропустил 4 гола в выездном матче в АПЛ впервые с 21 апреля 2019 года. Тогда команда проиграла "Эвертону" (0:4).