Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед потерпел первое гостевое поражение в АПЛ за полтора года
Клубу сегодня не повезло
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера потерпел первое за последние полтора года выездное поражение в рамках АПЛ.
Проигрыш во встрече 8-го тура АПЛ против "Лестера" (2:4) стало для "красных дьяволов" первым в гостях с 19 января 2020 года, когда команда уступила "Ливерпулю" (0:2).
Добавим, что "МЮ" пропустил 4 гола в выездном матче в АПЛ впервые с 21 апреля 2019 года. Тогда команда проиграла "Эвертону" (0:4).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Opta
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
- Мариуполь - Металлист 1925 1:2. Не ищите справедливости
- Львов - Динамо: Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.10.2021
- Клопп: На ближайшие 20-30 лет Ньюкаслу отведена доминирующая роль в мировом футболе
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
16.10.2021 в 19:55
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...