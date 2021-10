Смелый дебютант как украшение чемпионата. АПЛ. Брентфорд – Челси 0:1

До перерыва "Брентфорд" предпочел действовать вторым номером и уже на старте моментально отдал мяч гостям, прессинговал преимущественно средним блоком и пытался только контратаковать под рев родных трибун. Тем более, достаточно открытый центр "синих", представленный Ковачичем и Лофтусом-Чиком, к этому вполне располагал.

В то же время "Челси" сходу акклиматизировался на чужой половине поля, много времени владел снарядом, пытаясь растянуть оборону "пчел". Защитники хозяев хорошо двигались, перекрывали зоны, а где не успевали – банально нарушали правила; часто, иногда даже очень грубо.

