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Смелый дебютант как украшение чемпионата. АПЛ. Брентфорд – Челси 0:1
Браво, "пчелы"! Браво, Менди!
Getty Images / Global Images Ukraine
До перерыва "Брентфорд" предпочел действовать вторым номером и уже на старте моментально отдал мяч гостям, прессинговал преимущественно средним блоком и пытался только контратаковать под рев родных трибун. Тем более, достаточно открытый центр "синих", представленный Ковачичем и Лофтусом-Чиком, к этому вполне располагал.
В то же время "Челси" сходу акклиматизировался на чужой половине поля, много времени владел снарядом, пытаясь растянуть оборону "пчел". Защитники хозяев хорошо двигались, перекрывали зоны, а где не успевали – банально нарушали правила; часто, иногда даже очень грубо.
???? No quarter given ????— Brentford FC (@BrentfordFC) October 16, 2021
30 minutes gone and we remain goalless
Kovacic and Canos have picked up early yellows!
???? 0-0 ????#BrentfordFC #BRECHE pic.twitter.com/Ilq0V6bYM3
В середине 45-минутки команды впервые обменялись острыми моментами: "Брентфорд" усилиями Мбеумо проверил на прочность каркас ворот, а Лукаку с прострела Вернера забил из офсайда. Дальше подопечные Тухеля быстро проанализировали такой рискованный бартер и вспомнили, что играть с "пчелами" в перестрелку по лекалам "Ливерпуля – не самая классная идея. Под занавес тайма Чилвелл прекрасно поймал сферу на ногу в результате неумышленной скидки от Ромелу и забил гол в раздевалку (0:1).
Zing. ☄️— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2021
???? 0-1 ???? | #BreChe pic.twitter.com/8IvGypOpsd
После перерыва "Брентфорд" не сходу полез атаковать, "Челси" еще контролировал события в дебюте второй половины встречи. А вот на экваторе тайма Томас Франк выпустил финна Форсса, третьего нападающего, вместо опорного хавбека Ониеки – "пчелы" ринулись вперед под оглушительный рев стадиона, весь остаток поединка болельщики наблюдали за штурмом в исполнении дебютанта лиги. Чалоба в одном из эпизодов вынес мяч из пустых ворот, Менди блестяще парировал выстрелы Тоуни и Годдоса почти в упор, два от Янссона, один из которых через себя и с помощью перекладины! Еще и Мбеумо попал в штангу. Хозяева мощно давили и точно не заслужили проиграть.
Absolutely love to see it. ???? pic.twitter.com/0SDhm9qY1K— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2021
А что "Челси"? "Челси" абсолютно забыл о какой-либо контригре, впереди у "синих" вообще ничего не клеилось. Правда, команда Клоппа в 6-м туре успела показать нам, что значит играть с "Брентфордом" в открытый футбол. Видимо, именно поэтому "пенсионеры" предпочли терпеть и не лезть, где-то даже страдать на своей первой трети поля, зато уехать с "Комьюнити" победителями.
One of those nights ????— Brentford FC (@BrentfordFC) October 16, 2021
An incredible effort goes unrewarded
???? 0-1 ????#BrentfordFC #BRECHE pic.twitter.com/6qnPidtjbN
АПЛ, 8-й тур.
Стадион: " Брентфорд Комьюнити " (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Брентфорд" – "Челси" 0:1
Голы: Чилвелл (45)
"Брентфорд": Райя – Йергенсен, Янссон, Пиннок – Каньос (Годдос, 72), Ониека (Форсс, 67), Нергор, Йенсен, Генри – Мбеумо, Тоуни
"Челси": Менди – Чалоба, Кристенсен, Сарр – Аспиликуэта (Джеймс, 89), Канте, Лофтус-Чик, Ковачич (Маунт, 65), Чилвелл – Вернер, Лукаку (Хавертц, 77)
Предупреждения: Каньос (32) – Ковачич (18)
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