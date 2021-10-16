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Сульшер - после проигрыша Лестеру: Мы пропустили ужасные голы. Возможно, нам нужны изменения
Тренер недоволен своими подопечными
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 8-го тура АПЛ с "Лестером" (2:4):
"Глядя на голы, которые мы пропустили, могу сказать, что они ужасные. Из-за того, как мы играли, мы не заслужили продолжить выездную серию.
Команду выбираю я. Харри Магуайр не проявил никаких признаков того, что не может сыграть, и ответственность за то, что включение его в состав не сработало, несу я. Раз мы пропустили четыре гола, я, вероятно, принял неправильное решение.
В последнее время мы не в лучшей форме, потеряли слишком много очков, с этим следует разобраться. Возможно, нам нужны изменения. Нужно ли нам больше игроков? Что вообще нам нужно? Футболистов хороших у нас много, но сейчас нет Фреда, Кавани – и их нам не хватает.
Я не собираюсь оправдываться за выбор состава. На поле вышли топ-футболисты, но мы не смогли добиться нужного результата", – сказал Сульшер.
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