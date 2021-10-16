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Сульшер - после проигрыша Лестеру: Мы пропустили ужасные голы. Возможно, нам нужны изменения

Англия
(1 голосов)

Тренер недоволен своими подопечными

Сульшер - после проигрыша Лестеру: Мы пропустили ужасные голы. Возможно, нам нужны изменения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после матча 8-го тура АПЛ с "Лестером" (2:4):

"Глядя на голы, которые мы пропустили, могу сказать, что они ужасные. Из-за того, как мы играли, мы не заслужили продолжить выездную серию.

Команду выбираю я. Харри Магуайр не проявил никаких признаков того, что не может сыграть, и ответственность за то, что включение его в состав не сработало, несу я. Раз мы пропустили четыре гола, я, вероятно, принял неправильное решение.

В последнее время мы не в лучшей форме, потеряли слишком много очков, с этим следует разобраться. Возможно, нам нужны изменения. Нужно ли нам больше игроков? Что вообще нам нужно? Футболистов хороших у нас много, но сейчас нет Фреда, Кавани – и их нам не хватает.

Я не собираюсь оправдываться за выбор состава. На поле вышли топ-футболисты, но мы не смогли добиться нужного результата", – сказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
16.10.2021 в 20:44
Да, на тренерской скамейке. Собирай вещи и у@буй на х@й
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