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Роджерс: Мы можем быть очень сильны, когда у нас есть страсть
Тренер доволен своими подопечными
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс дал комментарий после победы в матче 8-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (4:2).
"Сегодня мы были великолепны. Мы были больше похожи на себя. На этой неделе я как раз говорил с командой о том, что нам нужно вернуться к тому, что нам удается лучше всего.
Нужно бороться, нужно бегать. Нам требовалось разобраться с нашими изъянами, начиная с защиты, агрессии и интенсивности. Только когда с этим порядок, можно играть в быстрый динамичный футбол. Мы команда, которая прессингует высоко. Иногда надо адаптироваться, но такова идея.
Мне понравилась наша команда сегодня. Я разобрал игру с "Кристал Пэлас" (2:2) так, будто я только принимаю "Лестер", и все разжевал футболистам. И сегодня мы доказали, что можем быть очень сильны, когда у нас есть страсть", – сказал Роджерс.
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