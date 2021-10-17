Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед, которые встречались в восьмом туре английской Премьер-лиги. Манкунианцы забили первыми, но в итоге проиграли, пропустив четыре мяча. Команда Сульшера не может победить уже в трех матчах подряд, в двух поединках красные дьяволы терпели поражения, как следствие отстали от лидера уже на пять очков.

Английская Премьер-лига. 8-й тур

Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Тилеманс 31, Союнчу 78, Варди 83, Дака 90+1 - Гринвуд 19, Рашфорд 82