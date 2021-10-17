Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, 16 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед, которые встречались в восьмом туре английской Премьер-лиги. Манкунианцы забили первыми, но в итоге проиграли, пропустив четыре мяча. Команда Сульшера не может победить уже в трех матчах подряд, в двух поединках красные дьяволы терпели поражения, как следствие отстали от лидера уже на пять очков.
Английская Премьер-лига. 8-й тур
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Голы: Тилеманс 31, Союнчу 78, Варди 83, Дака 90+1 - Гринвуд 19, Рашфорд 82
Популярное сейчас
- Пушки Гармаша и не только. Львов - Динамо 1:4. Обзор матча и видео голов
- Бенефис Коваленко. Специя - Салернитана 2:1. Видео голов и обзор матча
- Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО
- Пресс-служба Вест Хэма напомнила, что Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО