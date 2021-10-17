Когда герой матча - вратарь фаворита. Брентфорд - Челси 0:1. Видео обзор матча

Лондонский Челси сохранил лидерство в АПЛ, но далось ему это очень непросто. Брентфорд, который только вышел в высший дивизион, сильно погонял аристократов. И если бы не стойки и Эдуард Мэнди, все могло бы закончиться разгром победителя прошлой Лиги Чемпионов. Вашему вниманию видео обзор матча Брентфорд - Челси.

Английская Премьер-лига. 8-й тур

Брентфорд – Челси 0:1

Гол: Чилвелл 45