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Когда герой матча - вратарь фаворита. Брентфорд - Челси 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Брентфорд - Челси, чемпионат Англии, 16 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский Челси сохранил лидерство в АПЛ, но далось ему это очень непросто. Брентфорд, который только вышел в высший дивизион, сильно погонял аристократов. И если бы не стойки и Эдуард Мэнди, все могло бы закончиться разгром победителя прошлой Лиги Чемпионов. Вашему вниманию видео обзор матча Брентфорд - Челси.
Английская Премьер-лига. 8-й тур
Брентфорд – Челси 0:1
Гол: Чилвелл 45
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