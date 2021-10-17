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Когда герой матча - вратарь фаворита. Брентфорд - Челси 0:1. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Брентфорд - Челси, чемпионат Англии, 16 октября 2021

Когда герой матча - вратарь фаворита. Брентфорд - Челси 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский Челси сохранил лидерство в АПЛ, но далось ему это очень непросто. Брентфорд, который только вышел в высший дивизион, сильно погонял аристократов. И если бы не стойки и Эдуард Мэнди, все могло бы закончиться разгром победителя прошлой Лиги Чемпионов. Вашему вниманию видео обзор матча Брентфорд - Челси.

Английская Премьер-лига. 8-й тур
Брентфорд – Челси 0:1
Гол: Чилвелл 45

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В статье: Брентфорд Челси (Лондон) Эдуар Менди
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