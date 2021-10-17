Ньюкасл зимой планирует потратить почти в четыре раза меньше, чем позволяет ФФП

Несмотря на то, что новые владельцы "Ньюкасла" имеют очень большие суммы на счетах, клуб не собирается разбрасываться деньгами в первое же трансферное окно.

"Сороки" планируют зимой потратить максимум 50 млн фунтов (59,25 млн евро) на покупку игроков, хотя по финансовым фэйр-плей у них есть право потратить 190 млн (225 млн евро). Об этом сообщает The Telegraph.

Отметим, что в текущем сезоне "Ньюкасл" потратил на трансферы 29,4 млн евро, оформив летом переход 21-летнего форварда Джо Виллока из "Арсенала". Всего за последние два года "сороки" вложили в футболистов чуть больше, чем планируют зимой – 68,4 млн евро против 59,25 млн.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает весь состав команды в 245,4 млн евро - это пятый показатель сзади в АПЛ. Ниже только три новичка чемпионата Англии ("Уотфорд", "Норвич", "Брентфорд") и "Бернли".