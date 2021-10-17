Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл зимой планирует потратить почти в четыре раза меньше, чем позволяет ФФП
Економненько
Фото: PA Wire/Автор - невідомий
Несмотря на то, что новые владельцы "Ньюкасла" имеют очень большие суммы на счетах, клуб не собирается разбрасываться деньгами в первое же трансферное окно.
"Сороки" планируют зимой потратить максимум 50 млн фунтов (59,25 млн евро) на покупку игроков, хотя по финансовым фэйр-плей у них есть право потратить 190 млн (225 млн евро). Об этом сообщает The Telegraph.
Отметим, что в текущем сезоне "Ньюкасл" потратил на трансферы 29,4 млн евро, оформив летом переход 21-летнего форварда Джо Виллока из "Арсенала". Всего за последние два года "сороки" вложили в футболистов чуть больше, чем планируют зимой – 68,4 млн евро против 59,25 млн.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает весь состав команды в 245,4 млн евро - это пятый показатель сзади в АПЛ. Ниже только три новичка чемпионата Англии ("Уотфорд", "Норвич", "Брентфорд") и "Бернли".
Популярное сейчас
- Серия А. Обескровленный Милан возвращается с 0:2 и побеждает
- Индзаги страдает от бывших своих. Лацио - Интер 3:1. Обзор матча, видео голов
- Обошел Леоненко. Цыганков вплотную приблизился к ТОП-20 бомбардиров Чемпионата Украины
- Клубы АПЛ массово публикуют противоречивые посты с красными флажками. В чем смысл тренда?
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО