Арсенал хочет подписать нападающего Реала

Лондонский "Арсенал" Микеля Артеты в последнее время активно интересуется нападающим "Реала" Лукой Йовичем.

"Канониры" рассматривают 23-летнего серба в качестве замены Александру Ляказетту, который близок к уходу из команды летом 2022 года. Также Йовичем интересуется несколько клубов из Италии.

В сезоне-2021/22 Лука принял участие в 6 матчах "Реала", выходя на замену. На счету серба 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.