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Арсенал хочет подписать нападающего Реала

Англия
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Игрок может заменить Ляказетта

Арсенал хочет подписать нападающего Реала

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Лондонский "Арсенал" Микеля Артеты в последнее время активно интересуется нападающим "Реала" Лукой Йовичем.

"Канониры" рассматривают 23-летнего серба в качестве замены Александру Ляказетту, который близок к уходу из команды летом 2022 года. Также Йовичем интересуется несколько клубов из Италии.

В сезоне-2021/22 Лука принял участие в 6 матчах "Реала", выходя на замену. На счету серба 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 20 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Лука Йович
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Источник:
Fichajes

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