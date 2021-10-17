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Хавбек МЮ: У нас 14 очков – мы все еще в гонке за титулом АПЛ

Англия
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(1 голосов)

Матич прокомментировал последние результаты команды

Хавбек МЮ: У нас 14 очков – мы все еще в гонке за титулом АПЛ

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мыслями насчет последних результатов "красных дьяволов".

"Мне жаль болельщиков. Они поддерживают нас, они прекрасны, особенно на выезде. Они заслуживают гораздо большего. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы осчастливить их. Но у нас 14 очков – мы все еще в гонке за титулом. Мы не собираемся сдаваться до конца.

Конечно, мы разочарованы. Все расстроены, все поникшие. Но когда играешь за "МЮ", в случае поражения иначе реагировать и нельзя. Но мы должны держаться вместе. Нужно как можно скорее все проанализировать и думать о следующем матче.

Против "Аталанты" легко не будет, это очень хорошая команда. Сейчас мы разочарованы, но в будущем, думаю, покажем, что мы лучше, чем сейчас", – рассказал Матич.

После 8 туров "МЮ" имеет в своем активе 14 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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Источник:
ФК "МЮ"

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
17.10.2021 в 18:04
С Сульшером вы титул не выиграете
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