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Доннарумма был близок к переходу в английский гранд летом

Англия
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Судьба могла сложиться иначе

Доннарумма был близок к переходу в английский гранд летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма летом мог перейти в "Челси" вместо переезда в Париж.

Лондонцы в июле связывались с 22-летним итальянцем, который в то время был свободным агентом. Несмотря на это, в результате руководство клуба решило довериться вратарю Эдуару Менди.

Доннарумма покинул "Милан" летом 2021 года в качестве свободного агента, не сумев договориться о новом контракте. После этого он подписал соглашение с "ПСЖ".

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В статье: Челси (Лондон) Милан Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Источник:
FabrizioRomano

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