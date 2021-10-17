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Доннарумма был близок к переходу в английский гранд летом
Судьба могла сложиться иначе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма летом мог перейти в "Челси" вместо переезда в Париж.
Лондонцы в июле связывались с 22-летним итальянцем, который в то время был свободным агентом. Несмотря на это, в результате руководство клуба решило довериться вратарю Эдуару Менди.
Доннарумма покинул "Милан" летом 2021 года в качестве свободного агента, не сумев договориться о новом контракте. После этого он подписал соглашение с "ПСЖ".
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Источник:FabrizioRomano
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