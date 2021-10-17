Доннарумма был близок к переходу в английский гранд летом

Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма летом мог перейти в "Челси" вместо переезда в Париж.

Лондонцы в июле связывались с 22-летним итальянцем, который в то время был свободным агентом. Несмотря на это, в результате руководство клуба решило довериться вратарю Эдуару Менди.

Доннарумма покинул "Милан" летом 2021 года в качестве свободного агента, не сумев договориться о новом контракте. После этого он подписал соглашение с "ПСЖ".