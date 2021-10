АПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3. Безрадостный старт саудовской эры 

Перед стартом матча на трибунах “Сент-Джеймс Парка” был праздник. Болельщики “Ньюкасла” полны радости после смены владельцев, они кричали “мы богаче, чем ПСЖ” и что-то похожее в этом роде, они надели на свои головы куфии, и они надеялись, что их энтузиазм передасться футболистам, и они разнесут “Тоттенхэм”.

И на старте игры действительно так казалось. Уже на второй минуте “Ньюкасл” забил первый гол. Уилсон замкнул головой подачу Манкильо с фланга и хозяева были просто безудержны. В какой-то момент показалось, что с “Тоттенхэмом” может случиться повтор дерби с “Арсеналом”, когда команда Нуну просто рассыпалась на поле.

Но “Ньюкасл” – это все-таки не “Арсенал”. “Тоттенхэм” быстро понял, что если Ндомбеле будет получать мяч между линиями, он не получит сопротивления, и сможет создавать остроту у ворот “сорок”.

Именно Ндомбеле забил первый гол “шпор”, получив хороший пас от Регилона. Через пять минут “шпоры” забили второй. Хейбьерг закинул мяч на Кейна, и Харри перекинул Дарлоу. Все, в том числе и форвард “шпор” были уверены, что был офсайд, но повтор показал, что мяч был забит по правилам.

В конце первого тайма игра была прервана из-за проблем со здоровьем болельщика на трибунах. Понадобился дефибриллятор. Когда команды вернулись на поле, “Тоттенхэм” забил третий. Прекрасное взаимодействие Моуры и Ндомбеле на фланге, Кейн получает мяч на углу штрафной, и скидывает его Сону.

Во втором тайме моментов практически не было. Только у Сен-Максимена и Уилсона получались какие-то креативные действия, в целом команда Стива Брюса была слишком пассивна и апатична. “Тоттенхэм” устраивало такое положение вещей. Брюс пытался оживить игру выходом на поле Шелви, но он удалился за 23 минуты.

Как ни странно, интрига на последних минутах все же появилась. Глупый автогол забил Дайер, и “Ньюкасл”, пусть и в меньшинстве, мог постараться поатаковать. Но “шпоры” хозяевам этого не позволили.

Стив Брюс провел свой 1000-й матч, но болельщики, в присутствии новых владельцев на трибунах, продолжали требовать его отставки. Другой вопрос, а сможет ли новый тренер что-то радикально изменить? Кто пойдет работать в “Ньюкасл”? До зимнего трансферного окна еще 13 туров.

