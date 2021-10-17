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Матч Ньюкасл - Тоттенхэм был остановлен. Фанату на трибуне потребовался дефибриллятор
Арбитр остановил игру на 40-й минуте, но сейчас матч продолжился
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома играет против "Тоттенхэма".
В концовке первого тайма фланговый защитник лондонцев Серхио Регилон сообщил судье встречи Андре Марринеру, что у болельщика на трибуне резко ухудшилось состояние.
Арбитр матча остановил игру, а хавбек "шпор" Эрик Дайер попросил сотрудников медицинского штаба "Тоттенхэма" оказать помощь. Фанату потребовался дефибриллятор. Команды покинули поле, а болельщика увезли в больницу.
В итоги фанату оказали помощь, его состояние стабилизировалось, а арбитр возобновил поединок.
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