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Матч Ньюкасл - Тоттенхэм был остановлен. Фанату на трибуне потребовался дефибриллятор

Англия
(1 голосов)

Арбитр остановил игру на 40-й минуте, но сейчас матч продолжился

Матч Ньюкасл - Тоттенхэм был остановлен. Фанату на трибуне потребовался дефибриллятор

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома играет против "Тоттенхэма".

В концовке первого тайма фланговый защитник лондонцев Серхио Регилон сообщил судье встречи Андре Марринеру, что у болельщика на трибуне резко ухудшилось состояние.

Арбитр матча остановил игру, а хавбек "шпор" Эрик Дайер попросил сотрудников медицинского штаба "Тоттенхэма" оказать помощь. Фанату потребовался дефибриллятор. Команды покинули поле, а болельщика увезли в больницу.

В итоги фанату оказали помощь, его состояние стабилизировалось, а арбитр возобновил поединок.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
17.10.2021 в 19:53
В нас на матчах скора стоїть на такий випадок. А в них виходить лише команднi лiкарi? I все одно не розумiю, нашо було матч зупиняти.
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