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Коуч Ньюкасла проводит 1000-й матч в карьере тренера
Юбилейный поединок для Стива Брюса
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома проигрывает "Тоттенхэму".
Этот поединок стал для наставника "сорок" Стива Брюса 1000-м в тренерской карьере, которая длится с августа 1998-го года. За это время команды под руководством 60-летнего англичанина одержали 376 побед, 254 раза сыграли вничью и 369 раз проиграли.
Брюс тренировал "Астон Виллу", "Сандерленд", "Халл Сити", а также ряд других английских команд.
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