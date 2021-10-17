Коуч Ньюкасла проводит 1000-й матч в карьере тренера

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома проигрывает "Тоттенхэму".

Этот поединок стал для наставника "сорок" Стива Брюса 1000-м в тренерской карьере, которая длится с августа 1998-го года. За это время команды под руководством 60-летнего англичанина одержали 376 побед, 254 раза сыграли вничью и 369 раз проиграли.

Брюс тренировал "Астон Виллу", "Сандерленд", "Халл Сити", а также ряд других английских команд.