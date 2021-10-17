  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Коуч Ньюкасла проводит 1000-й матч в карьере тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Ньюкасла проводит 1000-й матч в карьере тренера

Англия
(1 голосов)

Юбилейный поединок для Стива Брюса

Коуч Ньюкасла проводит 1000-й матч в карьере тренера

Новина українською

В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" дома проигрывает "Тоттенхэму".

Этот поединок стал для наставника "сорок" Стива Брюса 1000-м в тренерской карьере, которая длится с августа 1998-го года. За это время команды под руководством 60-летнего англичанина одержали 376 побед, 254 раза сыграли вничью и 369 раз проиграли.

Читайте такжеМатч Ньюкасл - Тоттенхэм был остановлен. Фанату на трибуне потребовался дефибриллятор

Брюс тренировал "Астон Виллу", "Сандерленд", "Халл Сити", а также ряд других английских команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...