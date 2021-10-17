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Манчестер Сити заинтересован в трансфере Райса

Англия
(1 голосов)

Игрок нужен Гвардиоле

Манчестер Сити заинтересован в трансфере Райса

Новина українською

"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы активно интересуется возможностью трансфера опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

22-летний игрок – приоритетная цель "Сити" на ближайшее трансферное окно. В клубе из Манчестера видят в англичанине замену 36-летнему Фернандиньо.

Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля", однако "Вест Хэм" не отпускал своего игрока.

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Goal.com

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