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Манчестер Сити заинтересован в трансфере Райса
Игрок нужен Гвардиоле
"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы активно интересуется возможностью трансфера опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
22-летний игрок – приоритетная цель "Сити" на ближайшее трансферное окно. В клубе из Манчестера видят в англичанине замену 36-летнему Фернандиньо.
Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля", однако "Вест Хэм" не отпускал своего игрока.
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Источник:Goal.com
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