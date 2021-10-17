Манчестер Сити заинтересован в трансфере Райса

"Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы активно интересуется возможностью трансфера опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

22-летний игрок – приоритетная цель "Сити" на ближайшее трансферное окно. В клубе из Манчестера видят в англичанине замену 36-летнему Фернандиньо.

Ранее сообщалось об интересе к Райсу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуля", однако "Вест Хэм" не отпускал своего игрока.