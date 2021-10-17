Линекер: Салах превратился в Месси. Замечательный игрок и яркая личность

Звезда сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер дал комментарий о ярких выступлениях вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"Салах превратился в Месси. Мне многое нравится в Салахе, и одна вещь в частности — как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность", — написал Линекер.

Вчера, 16 октября, Салах отметился голом в матче 8-го тура АПЛ с "Уотфордом" (5:0). Он обыграл нескольких защитников финтами и отправил мяч в дальний угол.

Всего в текущем сезоне египтянин провел 10 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.