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Линекер: Салах превратился в Месси. Замечательный игрок и яркая личность
Эксперту нравится игра египтянина
Getty Images / Global Images Ukraine
Звезда сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер дал комментарий о ярких выступлениях вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
"Салах превратился в Месси. Мне многое нравится в Салахе, и одна вещь в частности — как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность", — написал Линекер.
Вчера, 16 октября, Салах отметился голом в матче 8-го тура АПЛ с "Уотфордом" (5:0). Он обыграл нескольких защитников финтами и отправил мяч в дальний угол.
Всего в текущем сезоне египтянин провел 10 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
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